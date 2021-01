Convocati Atalanta per il Cagliari: due esclusioni in ottica mercato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari: ecco l’elenco dei calciatori disponibili Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati per la gara di Coppa Italia: oltre agli infortunati e al Papu Gomez, mancano Mojica e Piccini che potrebbero lasciare i bergamaschi in questa sessione di calciomercato. L’ELENCO DEI Convocati 3 Mattia Caldara 77 Alessandro Cortinovis 27 Fabio Depaoli 15 Marten de Roon 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 95 Pierluigi Gollini 8 Robin Gosens 44 Manu Gyabuaa 33 Hans Hateboer 72 Josip Ili?i? 7 Sam Lammers 3 Joakim Mæhle 18 Ruslan Malinovskyi 59 Aleksej Miranchuk 9 Luis Muriel 6 José Luis Palomino 32 Matteo Pessina 17 Cristian Romero 31 Francesco Rossi 57 Marco Sportiello 4 Boško Šutalo 2 Rafael Toloi 91 Duván ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista deiper la gara di Coppa Italia contro il: ecco l’elenco dei calciatori disponibili Gian Piero Gasperini ha diramato la lista deiper la gara di Coppa Italia: oltre agli infortunati e al Papu Gomez, mancano Mojica e Piccini che potrebbero lasciare i bergamaschi in questa sessione di calcio. L’ELENCO DEI3 Mattia Caldara 77 Alessandro Cortinovis 27 Fabio Depaoli 15 Marten de Roon 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 95 Pierluigi Gollini 8 Robin Gosens 44 Manu Gyabuaa 33 Hans Hateboer 72 Josip Ili?i? 7 Sam Lammers 3 Joakim Mæhle 18 Ruslan Malinovskyi 59 Aleksej Miranchuk 9 Luis Muriel 6 José Luis Palomino 32 Matteo Pessina 17 Cristian Romero 31 Francesco Rossi 57 Marco Sportiello 4 Boško Šutalo 2 Rafael Toloi 91 Duván ...

