Contromano in autostrada tra Firenze e Bologna | la polizia lo sperona e spara agli pneumatici Ecco il video del fermo

Un uomo di 34 anni, mentre viaggiava Contromano lungo la A1 è stato intercettato dalla polizia stradale tra Firenze e Bologna, a Calenzano. Alla vista degli agenti l'uomo ha ingranato la retro, tentando di scappare. Gli agenti lo hanno raggiunto e speronato, prima di esplodere alcuni colpi contro gli pneumatici dell'auto. Nessuno è rimasto ferito nell'operazione.

