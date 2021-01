Conte “Spero si eviti la crisi, lavoro a un patto di legislatura” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre detto che il presidente del Consiglio e il Governo possono andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze della maggioranza. Posso solo auspicare che tutti si possa lavorare in modo costruttivo, sicuramente una crisi in questo momento non sarebbe compresa dal Paese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti rientrando a Palazzo Chigi dopo avere incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.“Spero che non si arrivi a questo”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se si dimetterebbe in caso di uscita di Italia Viva dal Governo. “Sto già lavorando a un patto di legislatura. Auspico un dialogo costruttivo. Se ci confrontiamo e c'è un dialogo politico si migliora anche il progetto di governo, le azioni di governo diventano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre detto che il presidente del Consiglio e il Governo possono andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze della maggioranza. Posso solo auspicare che tutti si possa lavorare in modo costruttivo, sicuramente unain questo momento non sarebbe compresa dal Paese”. Lo ha detto il premier Giuseppe, parlando con i giornalisti rientrando a Palazzo Chigi dopo avere incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.“che non si arrivi a questo”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se si dimetterebbe in caso di uscita di Italia Viva dal Governo. “Sto già lavorando a undi. Auspico un dialogo costruttivo. Se ci confrontiamo e c'è un dialogo politico si migliora anche il progetto di governo, le azioni di governo diventano ...

