Conte scambiato per Renzi: “Hai il 2%, hai rotto i co…..” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Il premier Giuseppe Conte di ritorno dal Quirinale, dove si è recato per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e riferire sulla crisi di governo, diventa erroneamente oggetto di insulti. Intercettato dai cronisti il premier si ferma a rispondere alle loro domande, quando da lontano si sente la voce di un cittadino che grida: “Hai il 2%, hai rotto i co…..i”, convinto che a parlare con i giornalisti sia Matteo Renzi. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Il premier Giuseppe Conte di ritorno dal Quirinale, dove si è recato per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e riferire sulla crisi di governo, diventa erroneamente oggetto di insulti. Intercettato dai cronisti il premier si ferma a rispondere alle loro domande, quando da lontano si sente la voce di un cittadino che grida: “Hai il 2%, hai rotto i co…..i”, convinto che a parlare con i giornalisti sia Matteo Renzi.

