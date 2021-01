Conte sale al Quirinale per un incontro interlocutorio con il presidente Mattarella. Alle 17.30 la conferenza stampa di Renzi a Montecitorio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo quanto si è appreso da fonti della maggioranza, è salito al Quirinale per riferire sulle decisioni del Consiglio dei Ministri di ieri (leggi l’articolo) e sullo stato dei rapporti della coalizione di maggioranza. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia (leggi l’articolo). Dopo l’astensione delle ministre Italia Viva, Bellanova e Bonetti, sul Recovery Plan e in vista della conferenza stampa che Matteo Renzi terrà oggi Alle 17,30 a Montecitorio, Pd e M5s stanno cercando in extremis di impedire la rottura con contatti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildel Consiglio Giuseppe, secondo quanto si è appreso da fonti della maggioranza, è salito alper riferire sulle decisioni del Consiglio dei Ministri di ieri (leggi l’articolo) e sullo stato dei rapporti della coalizione di maggioranza. Ildella Repubblica Sergioha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia (leggi l’articolo). Dopo l’astensione delle ministre Italia Viva, Bellanova e Bonetti, sul Recovery Plan e in vista dellache Matteoterrà oggi17,30 a, Pd e M5s stanno cercando in extremis di impedire la rottura con contatti ...

ricpuglisi : La mia probabilità soggettiva che il governo Conte 2 cada entro poche settimane sale al 60%. - cronachedi : Conte sale al Colle: “Andiamo avanti con tutte le forze di maggioranza” - fcolarieti : Conte sale al Quirinale per un incontro interlocutorio con il presidente Mattarella. Alle 17.30 la conferenza stamp… - tobefreeforever : RT @LaNotiziaTweet: .#Conte sale al #Quirinale per un incontro interlocutorio con il presidente #Mattarella. Alle 17.30 la conferenza stamp… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: .#Conte sale al #Quirinale per un incontro interlocutorio con il presidente #Mattarella. Alle 17.30 la conferenza stamp… -