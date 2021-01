Conte sale al Colle. Mattarella gli chiede un ultimo sforzo. E il premier ci prova: “Sono al lavoro…” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo? Forse. Ma anche no. L’esito della tragicommedia renziana dovrebbe svelarsi nelle prossime ore. Prima della conferenza stampa del leader di Italia Viva si cerca un minimo spiraglio per evitare il peggio. Spiraglio cercato affannosamente dal premier Conte nel suo breve colloquio ‘interlocutorio’ con il presidente Sergio Mattarella. Sempre più preoccupato per gli esiti imprevisti del tira e molla di Italia Viva. Conte sale al Colle. Spiragli per evitare la crisi Il capo del governo è salito al Colle, prima della conferenza stampa in cui Matteo Renzi, teoricamente, dovrebbe scoprire le carte. Facendo dimettere (ma il condizionale è ancora d’obbligo) le sue due ministre (Bellanova e Bellini) e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. Faccia a faccia per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo? Forse. Ma anche no. L’esito della tragicommedia renziana dovrebbe svelarsi nelle prossime ore. Prima della conferenza stampa del leader di Italia Viva si cerca un minimo spiraglio per evitare il peggio. Spiraglio cercato affannosamente dalnel suo breve colloquio ‘interlocutorio’ con il presidente Sergio. Sempre più preoccupato per gli esiti imprevisti del tira e molla di Italia Viva.al. Spiragli per evitare la crisi Il capo del governo è salito al, prima della conferenza stampa in cui Matteo Renzi, teoricamente, dovrebbe scoprire le carte. Facendo dimettere (ma il condizionale è ancora d’obbligo) le sue due ministre (Bellanova e Bellini) e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. Faccia a faccia per ...

ricpuglisi : La mia probabilità soggettiva che il governo Conte 2 cada entro poche settimane sale al 60%. - VirgilioZanni : @AlvisiConci @PillaPaladini A piedi, per favore! Così avranno modo di propinarci un migliaio di volte la passeggiat… - luigideluca_vf : RT @SkyTG24: Conte sale al Colle da Mattarella: 'Crisi di governo? Spero di no' - SecolodItalia1 : Conte sale al Colle. Mattarella gli chiede un ultimo sforzo. E il premier ci prova: “Sono al lavoro…”… - infoitinterno : Conte sale al Colle da Mattarella: 'Crisi di governo? Spero di no' -