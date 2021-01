Conte-Renzi, duello finale. Iv accusa: Il governo vuole i voti di Mastella (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il via libera al Recovery Plan di questa notte non allontana affatto lo spettro di una crisi di governo. Italia Viva oggi potrebbe annunciare le dimissioni delle sue due ministre. Il premier Conte ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il via libera al Recovery Plan di questa notte non allontana affatto lo spettro di una crisi di. Italia Viva oggi potrebbe annunciare le dimissioni delle sue due ministre. Il premierha ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - lucatelese : @@@@@@@@@ Conte mette con le spalle al muro Renzi: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi in piena pandemia… - vitobarile : RT @GiovaQuez: Renzi su Rai3: 'Penso che Conte abbia trovato i numeri per un nuovo Governo'. Poi dice che il Recovery Plan è migliorato gra… - ultimenotizie : Il Recovery Plan italiano c'è, ma si astengono due ministre di Italia Viva. Il governo Conte-bis. Fra una manciata… -