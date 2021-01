Conte: “Oggi solo risposte positive. Vediamo se abbiamo ridotto il gap con la Juve” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Inter TV al termine della sofferta vittoria ai supplementari ottenuta contro la Fiorentina. Questo l’analisi del tecnico: “I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato 120 minuti con un buon ritmo e una buona organizzazione. Sono Contento anche per chi aveva avuto meno possibilità di giocare, le risposto sono state positive a testimonianza del fatto questi ragazzi hanno a cuore l’Inter e vogliono sempre fare bene”. Sulle risposte ricevute dalla partita: “solo risposte positive. Avevo detto ieri che sarebbe scesa in campo la migliore Inter. Avevamo bisogno di far riposare qualcuno perché avevamo tanti giocatori in difficoltà o con qualche acciacco, come de Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella, Lukaku ma abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Antoniosi è presentato ai microfoni di Inter TV al termine della sofferta vittoria ai supplementari ottenuta contro la Fiorentina. Questo l’analisi del tecnico: “I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato 120 minuti con un buon ritmo e una buona organizzazione. Sononto anche per chi aveva avuto meno possibilità di giocare, le risposto sono statea testimonianza del fatto questi ragazzi hanno a cuore l’Inter e vogliono sempre fare bene”. Sullericevute dalla partita: “. Avevo detto ieri che sarebbe scesa in campo la migliore Inter. Avevamo bisogno di far riposare qualcuno perché avevamo tanti giocatori in difficoltà o con qualche acciacco, come de Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella, Lukaku ma...

