Conte offre un patto | Renzi ritira le ministre La crisi è servita

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La conferenza stampa di Italia Viva, slittata di quasi un’ora, inizia con la conferma delle dimissioni delle dueTeresa Bellanova ed Elena Bonetti, e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Un atto che apre ufficialmente ladi governo nonostante il Pd abbia provato a mediare fino all’ultimo momento utile e nonostante lo stesso premier Giuseppein extremis, dopo un colloquio con il Capo dello Stato, abbia offerto a Matteoundi legislatura per rilanciare la maggioranza. Niente da fare, il leader di Italia Viva reagisce dimissionando lee la notizia rimbalza su tutti i siti internazionali. Il Movimento 5 Stelle si stringe attorno amentre il Pd parla di “scelta incomprensibile”. Il leader di Italia Viva getta la palla nel ...

L'HuffPost

ROMA. – Finisce il governo Conte bis. Non basta l’apertura di Giuseppe Conte a un “patto di legislatura”: Matteo Renzi annuncia le dimissioni delle ministre di Italia viva dal governo. Si apre una cri ...Il leader di Italia Viva getta la palla nel campo del presidente del Consiglio. Per lui le dimissioni di Conte sono imprescindibili: “Un nuovo governo Conte? Non abbiamo veti su nessuno e pregiudizi, ...