Conte | “Lavoro a patto di fine legislatura | confido che ci si possa trovare intorno a un tavolo Responsabili? Non si può prendere voti qua e là”

"Io confido che tutti ci si possa trovare attorno a un tavolo, se c'è volontà". Lo ha detto il presidente Giuseppe Conte fermandosi a parlare con i cronisti dopo il colloquio avuto con Mattarella, dove il premier ha parlato dello "stato di salute della maggioranza" e della crisi scatenata da Renzi e Italia Viva. "Il governo può andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza. Sicuramente una crisi non sarebbe compresa dal Paese, le persone ci chiedono di continuare a lavorare in questa situazione così complessa. Se c'è la disponibilità di confrontarsi in modo leale e costruttivo, io sono convinto che tutti si possa ritrovare il senso di una maggiore coesione delle forze di maggioranza"

