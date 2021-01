Conte | “La qualificazione è energia allo stato puro in vista della Juve”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo il 2-1 sulla Fiorentina in Coppa Italia, il tecnico dell’Inter, Antonio, ha parlato a Inter Tv. “meritata che poteva anche arrivare al 90?, perché abbiamo comunque avuto occasioni importanti. Però va bene così, i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato 120 minuti con buon ritmo, intensità e organizzazione. Sono soddisfatto. Sononto anche per quei calciatori come Kolarov che ha avuto il Covid e non faceva una partita dall’inizio da tanto o per lo stesso Ranocchia. Hanno risposto bene a testimonianza del fatto che sono ragazzi seri che tengono all’Inter, si allenano bene e sononto di allenare”. Che risposte ha avuto dal turnover? “Sicuramente positive. Come ho detto in conferenza ieri oggi è scesa in campo la migliore Inter in base a delle scelte che derivavano da infermeria e forze ...