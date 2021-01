Conte, la moglie e l'amante: sarà Sandra Lonardo Mastella a salvare il governo? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il marito Clemente spiega oggi che i Responsabili potrebbero salvare il premier a patto che si dia loro 'la dignità'. Ovvero un riconoscimento e un progetto politico. Non certo poltrone, per carità Leggi su today (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il marito Clemente spiega oggi che i Responsabili potrebberoil premier a patto che si dia loro 'la dignità'. Ovvero un riconoscimento e un progetto politico. Non certo poltrone, per carità

Today_it : Conte, la moglie e l'amante: sarà Sandra Lonardo Mastella a salvare il governo? - PalermoToday : Conte, la moglie e l'amante: sarà Sandra Lonardo Mastella a salvare il governo? - Black300Joe : @ProfiloAndrea Che arriva Lady MASTELLA domani alle 9.45 in Parlamento a SALVARE CONTE. I GRILLINI RIVOLUZIONARI… - pierlui23253613 : @mariamacina Mastella cerca amici per il salvataggio del Conte, purtroppo la moglie non la candida più nessuno..... - PalazzoAntonio : Gli toccherà allearsi con la moglie di Mastella, il sogno dei grillini....... ??????????????????Crisi di governo: le ultime… -