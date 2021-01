Conte: “grave responsabilità” di Italia Viva Il presidente del Consiglio accetta le dimissioni delle due ministre e parla di crisi di governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In apertura della seduta di Consiglio dei ministri il presidente Giuseppe Conte ha parlato della situazione politica. Rammarico per la posizione di Italia Viva con le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti, che Conte ha accettato. “Gravi responsabilità” attribuite al part di Renzi da parte del governo in crisi. Informato il presidente della Repubblica. Ma non c’è traccia di dimissioni. E alcuni ministri comunicano che si fa avanti con Conte. L'articolo Conte: “grave responsabilità” di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In apertura della seduta didei ministri ilGiuseppehato della situazione politica. Rammarico per la posizione dicon leBellanova e Bonetti, chehato. “Gravi” attribuite al part di Renzi da parte delin. Informato ildella Repubblica. Ma non c’è traccia di. E alcuni ministri comunicano che si fa avanti con. L'articolo: “” di ...

BentivogliMarco : Da settimane preparava i disordini, stamattina ha infuocato gli animi. Ha assediato #capitolhill. C'è una ferita gr… - GpCatanzariti : @AndreaOrlandosp Vero...il governo con Conte che vi ha condotto per mano...un grave errore - ArceneLega : RT @Gianlustella: Ma cosa sta succedendo ?? Stiamo vigili. Pare che #Conte si rifiuti, al momento, di recarsi subito da #Mattarella per da… - ghevinc : Sto perdendo tempo e sonno con le chiacchere di Mentana. Destrutturazione definitiva 5stelle e togliere dalla scena… - fede_guerrini : RT @StaseraItalia: Il Presidente del Consiglio #Conte ha parlato: 'Quello di #ItaliaViva è un grave danno per il Paese, un gesto davvero ir… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte grave Governo, crisi in diretta: Conte non salirà al Colle stasera. Renzi: ministre Iv via. Orlando: grave errore Il Messaggero Palazzo Chigi: se Italia viva esce non rientra. Renzi: domani decidiamo cosa fare

Consiglio dei Ministri sul Recovery Plan. Renzi a Cartabianca: al Governo chiediamo parte del Mes nel testo del Recovery, se no ci asteniamo. Fonti di Palazzo Chigi: "Se Renzi si sfila per Conte impos ...

Dimissioni ministri Italia Viva, Orlando (Pd): «Grave errore di pochi che pagheremo tutti». Castaldo (M5S): «Voltiamo pagina»

Abbiamo bisogno di nuovi investimenti, di combattere la pandemia e non di una crisi di governo», dice al Tg1. Non capisco». Salvini e Meloni chiedono elezioni. Dall'opposizione, Matteo Salvini, leader ...

Consiglio dei Ministri sul Recovery Plan. Renzi a Cartabianca: al Governo chiediamo parte del Mes nel testo del Recovery, se no ci asteniamo. Fonti di Palazzo Chigi: "Se Renzi si sfila per Conte impos ...Abbiamo bisogno di nuovi investimenti, di combattere la pandemia e non di una crisi di governo», dice al Tg1. Non capisco». Salvini e Meloni chiedono elezioni. Dall'opposizione, Matteo Salvini, leader ...