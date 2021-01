Conte alle 17 aveva già le dimissioni in mano? Pazzesca indiscrezione sul premier: mano tesa? No, mossa sporchissima contro Renzi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il diavolo sta nei dettagli. E un dettaglio, nella cronistoria di questa crisi di governo ora ufficialmente aperta da Matteo Renzi, è quanto detto da Giuseppe Conte intorno alle 17, quando da lì a mezz'ora il leader di Italia Viva avrebbe iniziato la conferenza stampa in cui avrebbe annunciato le dimissioni della delegazione IV dall'esecutivo. Il premier, infatti, a sorpresa aveva teso la mano a Renzi: "Spero che questo governo possa andare avanti. Ma può farlo soltanto con tutta l'attuale maggioranza, nessuno escluso". Insomma anche e necessariamente con Italia Viva. Un clamoroso colpo di scena a pochi secondi dal "gong", la prima mano tesa da parte del presunto avvocato del popolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il diavolo sta nei dettagli. E un dettaglio, nella cronistoria di questa crisi di governo ora ufficialmente aperta da Matteo, è quanto detto da Giuseppeintorno17, quando da lì a mezz'ora il leader di Italia Viva avrebbe iniziato la conferenza stampa in cui avrebbe annunciato ledella delegazione IV dall'esecutivo. Il, infatti, a sorpresateso la: "Spero che questo governo possa andare avanti. Ma può farlo soltanto con tutta l'attuale maggioranza, nessuno escluso". Insomma anche e necessariamente con Italia Viva. Un clamoroso colpo di scena a pochi secondi dal "gong", la primada parte del presunto avvocato del popolo ...

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - NicolaPorro : La sfida #Renzi-#Conte è alle battute finali. E il Colle scalda i motori per le consultazioni lampo, il retroscena ?? - marcotravaglio : CONTE ALLA ROVESCIA I retroscena del Giornale Unico, sempre più simili alle “bombe di Mosca” al processo di Biscard… - donatellabc : RT @mauriziosia: #Renzi rinuncia alle poltrone per salvare l’Italia, #Conte offre le poltrone vacanti per salvare sé stesso. La differenza… - iGio90 : @IlMatto3 @SindyconlaS @matteorenzi tutto questo teatrino concluso con la sua frase 'ci avete detto che siamo quell… -