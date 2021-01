Consumi, Confesercenti: “Nel I trimestre dell’anno 15 miliardi in meno causa restrizioni” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo che nel 2020 la pandemia ha cancellato 105 miliardi di euro di Consumi, una cifra che da sola ha comportato una riduzione del PIL del 6,1%, il prolungamento delle restrizioni porterà a registrare nel primo trimestre 2021 una spesa inferiore di 15 miliardi di euro rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Questa la stima di Confesercenti che prevede “un colpo ulteriore a un sistema già profondamente provato”. La caduta dei Consumi – sottolinea Confesercenti – è prevalentemente determinata dalle restrizioni e dalla grande prudenza con cui le famiglie stanno affrontando l’emergenza sanitaria, su cui pesa anche l’incertezza generata dal susseguirsi continuo di nuovi provvedimenti. A pagarne lo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo che nel 2020 la pandemia ha cancellato 105di euro di, una cifra che da sola ha comportato una riduzione del PIL del 6,1%, il prolungamento delleporterà a registrare nel primo2021 una spesa inferiore di 15di euro rispetto al primodello scorso anno. Questa la stima diche prevede “un colpo ulteriore a un sistema già profondamente provato”. La caduta dei– sottolinea– è prevalentemente determinata dallee dalla grande prudenza con cui le famiglie stanno affrontando l’emergenza sanitaria, su cui pesa anche l’incertezza generata dal susseguirsi continuo di nuovi provvedimenti. A pagarne lo ...

