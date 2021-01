Consiglio dei Ministri, il governo vara il piano di “ripresa e resilienza” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri dedicato al Recovery plan si è concluso poco dopo la mezzanotte di oggi con l’astensione di Italia Viva e l’approvazione del piano. Tensione alle stelle tra le ministre renziane, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e il premier Giuseppe Conte e gli alleati di governo. Per ora la crisi di governo non è stata formalmente aperta: oggi è la giornata decisiva per capire se Iv farà dimettere o meno le proprie ministre. Nonostante Italia Viva abbia riconosciuto i “passi avanti” del governo nell’ultima versione del piano di investimenti, Bellanova e Bonetti hanno tirato in ballo il Mes e l’alto numero di morti che in virus ha generato in Italia. Così si è aperto un duro scontro tra le due fazioni, concluso con l’astensione di Iv e l’approvazione del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildeidedicato al Recovery plan si è concluso poco dopo la mezzanotte di oggi con l’astensione di Italia Viva e l’approvazione del. Tensione alle stelle tra le ministre renziane, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e il premier Giuseppe Conte e gli alleati di. Per ora la crisi dinon è stata formalmente aperta: oggi è la giornata decisiva per capire se Iv farà dimettere o meno le proprie ministre. Nonostante Italia Viva abbia riconosciuto i “passi avanti” delnell’ultima versione deldi investimenti, Bellanova e Bonetti hanno tirato in ballo il Mes e l’alto numero di morti che in virus ha generato in Italia. Così si è aperto un duro scontro tra le due fazioni, concluso con l’astensione di Iv e l’approvazione del ...

13 gennaio 2021 “Siamo in guerra e quando si apre il gabinetto di guerra, ovvero il COC comunale, non si può chiudere quando la guerra non è finita!“, lo ha detto ieri la consigliera Antonella Russo, ...

