Conferenza stampa Renzi streaming e diretta tv: dove vederla live

Conferenza stampa Renzi streaming TV – Questo pomeriggio, 13 gennaio 2021, il leader di Italia Viva Matteo Renzi tiene nell'auletta dei gruppi alla Camera un'attesa Conferenza stampa con le ministre Bellanova e Bonetti ed il sottosegretario Scalfarotto nella quale potrebbe annunciare il passaggio all'opposizione del suo partito e le dimissioni delle due ministre Renziane, sancendo la crisi ufficiale del Governo Conte. Ma come fare per seguire in diretta tv e in streaming la Conferenza stampa di Renzi di oggi? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

In tv

Vista l'importanza di questa Conferenza, che potrebbe sancire la fine del Conte bis, tutti i canali ...

ROMA (ITALPRESS) – Se c’è da staccare la spina al governo si faccia in fretta, il paese non può attendere. E’ quanto chiede il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ospite della rubrica “Primo Pia ...

Alternativa è possibile. Salvini lancia il centrodestra di governo

«Su cinque punti precisi un’alternativa in parlamento ci può essere ed è nostro dovere offrirla agli italiani: salute, ...

ROMA (ITALPRESS) – Se c'è da staccare la spina al governo si faccia in fretta, il paese non può attendere. E' quanto chiede il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ospite della rubrica "Primo Pia ...

«Su cinque punti precisi un'alternativa in parlamento ci può essere ed è nostro dovere offrirla agli italiani: salute, ...