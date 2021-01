Conferenza stampa Matteo Renzi in tv: data, orario e diretta streaming Italia Viva (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, prenderà la parola nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio in Conferenza stampa. L’orario è quello delle 17.30, per quanto riguarda la diretta tv e streaming, sarà visibile su SkyTg24 (canale 50), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48) e su La7. Saranno presenti anche le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto, in ballo il futuro del Governo Conte. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il leader di, prenderà la parola nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio in. L’è quello delle 17.30, per quanto riguarda latv e, sarà visibile su SkyTg24 (canale 50), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48) e su La7. Saranno presenti anche le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto, in ballo il futuro del Governo Conte. SportFace.

