Conferenza Stampa Matteo Renzi: diretta a partire dalle 17 – VIDEO

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, comunicherà la decisione riguardante la permanenza al governo durante la Conferenza Stampa. Il percorso verso la crisi di governo ormai sembra segnato. Ieri, dopo un mese di botta e risposta, di minacce e smentite, Renzi ha comunicato la propria decisione di non voler stare nel governo un minuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Alle 17:30 Matteo Renzi annuncerà in una conferenza stampa se le due ministre Bellanova e Bonetti si dimetteranno. In questo caso la crisi prenderà corpo. Appare molto difficile che Iv possa fare ...

