Condannato ultrà interista filo-nazi Domenico Bosa: 3 anni e 6 mesi a "Mimmo Hammer" per tentata estorsione con l'aggravante mafiosa

Tre anni e 6 mesi di carcere per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. È questa la pena alla quale è stato Condannato Domenico Bosa, detto 'Mimmo Hammer', ultrà della curva interista e storico appartenente agli Irriducibili, ritenuto uno dei capi del movimento neonazista milanese Hammerskin. Insieme a lui, nel processo con rito abbreviato celebrato davanti al gup del Tribunale di Milano Guido Salvini, sono stati giudicati colpevoli altri tre imputati con pene fino a 4 anni. Nel gennaio scorso Bosa, 53 anni, era finito in carcere in un blitz del Gico della Guardia di finanza, al termine di un'inchiesta ...

