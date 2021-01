Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme 2021: tutto pronto per la tappa italiana! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di Combinata nordica riprende dopo ben tre settimane di pausa forzata e si appresta a vivere il lungo weekend della Val di Fiemme. Sono stati i Mondiali del 1991 a segnare l’ingresso del comprensorio trentino tra le località ospitanti competizioni di primo livello. Da quel momento il trampolino di Predazzo e le piste da fondo di Tesero sono state a lungo teatro del massimo circuito a corrente alternata, rimanendo però sempre nel “giro” e soprattutto organizzando altre due edizioni della manifestazione iridata (2003, 2013). Il tanto agognato ruolo di tappa fissa è stato finalmente guadagnato dal 2015. Sinora in Val di Fiemme si sono disputate 36 competizioni individuali di primo livello. Di esse trentuno hanno avuto valore per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladeldiriprende dopo ben tre settimane di pausa forzata e si appresta a vivere il lungo weekend della Val di. Sono stati i Mondiali del 1991 a segnare l’ingresso del comprensorio trentino tra le località ospitanti competizioni di primo livello. Da quel momento il trampolino di Predazzo e le piste da fondo di Tesero sono state a lungo teatro del massimo circuito a corrente alternata, rimanendo però sempre nel “giro” e sopratorganizzando altre due edizioni della manifestazione iridata (2003, 2013). Il tanto agognato ruolo difissa è stato finalmente guadagnato dal 2015. Sinora in Val disi sono disputate 36 competizioni individuali di primo livello. Di esse trentuno hanno avuto valore per la ...

