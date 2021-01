Colosseo protagonista del 2021 E il 16 marzo apre la Domus Aurea

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Cura del patrimonio, restauri, scavi, scoperte. E poi nuove aperture, tra cui la Domus Aurea a la Domus Tiberiana, un’App in nove lingue, musei diffusi e un’attenzione sempre più forte al verde e alla sostenibilità. Dopo “un anno veramente terribile”, segnato dalla pandemia da Covid 19 e da una conseguente perdita di 51 milioni di euro, il Parco archeologico del Colosseo punta tutto sul 2021 e presenta un programma di attività che “vuole essere di auspicio per il nostro pubblico e anche per tutti i lavoratori della cultura colpiti da questa crisi”. Alfonsina Russo, direttore del Parco da quando è stato istituto con decreto ministeriale il 12 gennaio 2017, è pronta a mettere sul tavolo tutte le carte vincenti per ripartire. Ed è pronta a farlo da già da sabato 16 gennaio, quando nelle zone gialle del Paese i musei e i siti archeologici verranno finalmente riaperti. “Lo faremo con un concerto sull’arena del Colosseo degli allievi di Santa Cecilia, perché dobbiamo festeggiare”. L’ARENA