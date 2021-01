Citroën C4 - Al volante della nuova generazione - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Era una berlina, ora è a tutti gli effetti una crossover. LaC4 interpreta in modo del tutto nuovo il concetto di segmento C: sbalzi ridotti, altezza da terra di quasi 16 centimetri, una carrozzeria che strizza l'occhio alle coupé, per via del padiglione spiovente, e grandi ruote da 18 pollici, di serie su tutti gli allestimenti per il nostro mercato. Prezzi a partire da 22.900 euro e tre tipologie di motori: benzina, diesel ed elettrico. Nessuna come lei. L'abbiamo guidata prima con il 1.2 PureTech da 130 cavalli e poi in versione a emissioni zero, la ë-C4. Per entrambe, la parola d'ordine alè confort, per diversi aspetti. Un po' per la silenziosità con cui è isolato l'abitacolo da fruscii e rumore di rotolamento dei pneumatici, un po' per il buon lavoro delle sospensioni a smorzamento idraulico Progressive ...