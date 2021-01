Cinese-veneziana fuggita al virus e tornata in patria: 'Qui il Covid è sparito' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) VENEZIA - Poco prima del stava aprendo un a , ora sta progettando di avviare un locale italiano a Shaghai. La ha rovesciato la vita di Linda Xu , 28 anni, nata a Changzhou, cittadina a un'ora da e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) VENEZIA - Poco prima del stava aprendo un a , ora sta progettando di avviare un locale italiano a Shaghai. La ha rovesciato la vita di Linda Xu , 28 anni, nata a Changzhou, cittadina a un'ora da e ...

VENEZIA - Poco prima del lockdown stava aprendo un ristorante cinese a Venezia, ora sta progettando di avviare un locale italiano a Shaghai. La pandemia ha rovesciato la vita di Linda Xu, 28 anni, ...

