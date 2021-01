Ciclismo su pista: la Nazionale femminile si raduna in Sicilia con vista su Tokyo. Le convocate (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Primo raduno stagionale per la Nazionale femminile di Ciclismo su pista che, come specificato dal ct Edoardo Salvoldi, inizia già a guardare verso le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno in estate. Le azzurre si prepareranno prima a Noto (dal 13 al 18 gennaio), per poi spostarsi verso l’Etna (dal 18 gennaio al 1 febbraio). Otto atlete saranno in raduno sin dal primo giorno, mentre successivamente si uniranno anche Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi. Andiamo a scoprire le convocate: ALZINI MARTINA VALCAR – TRAVEL & SERVICE BALSAMO ELISA G.S. FIAMME ORO BARBIERI RACHELE G.S. FIAMME ORO CONFALONIERI MARIA GIULIA G.S. FIAMME ORO CONSONNI CHIARA VALCAR – TRAVEL & SERVICE FIDANZA MARTINA G.S. FIAMME ORO GUAZZINI VITTORIA G.S. FIAMME ORO ZANARDI SILVIA BEPINK Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Primo raduno stagionale per ladisuche, come specificato dal ct Edoardo Salvoldi, inizia già a guardare verso le Olimpiadi diche si svolgeranno in estate. Le azzurre si prepareranno prima a Noto (dal 13 al 18 gennaio), per poi spostarsi verso l’Etna (dal 18 gennaio al 1 febbraio). Otto atlete saranno in raduno sin dal primo giorno, mentre successivamente si uniranno anche Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi. Andiamo a scoprire le: ALZINI MARTINA VALCAR – TRAVEL & SERVICE BALSAMO ELISA G.S. FIAMME ORO BARBIERI RACHELE G.S. FIAMME ORO CONFALONIERI MARIA GIULIA G.S. FIAMME ORO CONSONNI CHIARA VALCAR – TRAVEL & SERVICE FIDANZA MARTINA G.S. FIAMME ORO GUAZZINI VITTORIA G.S. FIAMME ORO ZANARDI SILVIA BEPINK Foto: Lapresse

Primo raduno stagionale per la Nazionale femminile di ciclismo su pista che, come specificato dal ct Edoardo Salvoldi, inizia già a guardare verso le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno in estate. L ...

Primo raduno stagionale per la Nazionale femminile di ciclismo su pista che, come specificato dal ct Edoardo Salvoldi, inizia già a guardare verso le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno in estate.