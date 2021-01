Ciclismo | la bici di Marco Pantani ‘torna a casa’ nel giorno del suo 51° compleanno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) 13 gennaio. Una data che da diciassette anni a questa parte suona alquanto malinconica perché legata, inevitabilmente, aldell’amatissimo, compianto e unico Pirata delle due ruote:. Il campione romagnolo non è più qui con noi da tanto, troppo tempo, ma soltanto fisicamente; perchè nella mente di coloro che lo hanno sempre sostenuto, la sua presenza è più viva che mai. In questocosì particolare, è arrivato un piccolo regalo per: una delle sue storiche e leggendarieclette è tornata a casa, nella sua Cesenatico. Uno dei cimeli che Davide Cassani, alcuni imprenditori e amici del Pirata hanno acquistato all’asta durante Sport Memorabilia, tenuta da Aste Bolaffi. La loro volontà era quella di riconsegnarla al Museoe non ...