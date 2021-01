Chi governerà l’Italia dopo la crisi di Governo? Tutte le ipotesi possibili (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi ci sarà a guida del Governo italiano ora che è stata aperta la crisi di Governo con le dimissioni dei due ministri di Italia Viva? E’ notizia di pochi minuti fa le dimissioni ufficiali dei ministri Elena Bonetti e Teresa Bellanova di Italia Viva a cui segue una crisi di Governo che nessuno si aspettava di dover vivere in piena pandemia. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non le ha assolutamente mandate a dire dicendo chiaramente di aver proposto assieme ai ministri del suo partito soluzioni concrete che però non hanno avuto alcun riscontro da parte dell’altra parte del Governo Conte. Quali sono Tutte le ipotesi possibili che potrebbero essere il nostro futuro? E’ una domanda che ognuno si pone e c’è bisogno necessariamente di ... Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi ci sarà a guida delitaliano ora che è stata aperta ladicon le dimissioni dei due ministri di Italia Viva? E’ notizia di pochi minuti fa le dimissioni ufficiali dei ministri Elena Bonetti e Teresa Bellanova di Italia Viva a cui segue unadiche nessuno si aspettava di dover vivere in piena pandemia. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non le ha assolutamente mandate a dire dicendo chiaramente di aver proposto assieme ai ministri del suo partito soluzioni concrete che però non hanno avuto alcun riscontro da parte dell’altra parte delConte. Quali sonoleche potrebbero essere il nostro futuro? E’ una domanda che ognuno si pone e c’è bisogno necessariamente di ...

Nadia59677359 : Se governerà salvino non manderà più soldi a chi ha bisogno libera tutti e si fotte tutti i soldi del ricovero fo… - RobertoBondi9 : @Rosario_Umile @matteosalvinimi vedrai nel prossimo futuro chi governerà! tranquillo Salvini +Meloni. Senza dubbio,… - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerardo: Consigliamo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di dare le dimissioni dall'incarico di Ministro per portare il… - sassino : @Enricomaria68 Salvini aveva follower ma a voti non aveva la maggioranza infatti ha stretto l’alleanza con M5S. La… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Consigliamo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di dare le dimissioni dall'incarico di Ministro per portare il… -

