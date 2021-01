Chi era Stacy Title, regista e sceneggiatrice americana (Di mercoledì 13 gennaio 2021) regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica: Stacy Title nel corso della carriera ha lavorato dietro alla macchina da presa di alcuni film molto noti. Nata a New York il 21 febbraio del 1964, è morta a soli 56 anni l’11 gennaio del 2021, da tre anni combatteva contro la SLA. Nel suo curriculum non manca anche una candidatura ai Premi Oscar, era infatti stata nominata nel 1994 per il cortometraggio Down of the Waterfront, l’anno dopo aveva debuttato con il film Una cena quasi perfetta, dove recitava Cameron Diaz alle prese con uno dei primi ruoli cinematografici e che vedeva – tra gli altri interpreti – Annabeth Gish, Ron Eldard e Courtney B. Vance: si tratta di un film che rientra nel genere commedia nera. Tra le altre opere che ha diretto si possono ricordare Let the Devil Weare Black, datato 1999 e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021)e produttrice cinematografica:nel corso della carriera ha lavorato dietro alla macchina da presa di alcuni film molto noti. Nata a New York il 21 febbraio del 1964, è morta a soli 56 anni l’11 gennaio del 2021, da tre anni combatteva contro la SLA. Nel suo curriculum non manca anche una candidatura ai Premi Oscar, era infatti stata nominata nel 1994 per il cortometraggio Down of the Waterfront, l’anno dopo aveva debuttato con il film Una cena quasi perfetta, dove recitava Cameron Diaz alle prese con uno dei primi ruoli cinematografici e che vedeva – tra gli altri interpreti – Annabeth Gish, Ron Eldard e Courtney B. Vance: si tratta di un film che rientra nel genere commedia nera. Tra le altre opere che ha diretto si possono ricordare Let the Devil Weare Black, datato 1999 e ...

