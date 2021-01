Chi era Lisa Montgomery, la storia della donna giustiziata in America e cosa ha fatto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La storia di Lisa Montgomery, giustiziata a morte negli Usa “Lisa non è la peggiore delle peggiori. È la più spezzata di tutte le persone spezzate”. Non tutti conoscono la storia di Lisa Montgomery, la 52enne giustiziata a morte negli Stati Uniti. È stata uccisa con iniezione letale in un’esecuzione federale nel carcere di Terre Haute, in Indiana, ed è la prima donna a essere messa a morte in 70 anni, l’ultima era stata Bonnie Haedy, nel 1953. Oggetto di gravissimi abusi in famiglia da bambina, Lisa Montgomery era ritenuta gravemente malata di mente. Per questo ieri la sua esecuzione era stata sospesa, proprio per consentire una perizia psichiatrica: una sospensione che aveva suscitato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladia morte negli Usa “non è la peggiore delle peggiori. È la più spezzata di tutte le persone spezzate”. Non tutti conoscono ladi, la 52ennea morte negli Stati Uniti. È stata uccisa con iniezione letale in un’esecuzione federale nel carcere di Terre Haute, in Indiana, ed è la primaa essere messa a morte in 70 anni, l’ultima era stata Bonnie Haedy, nel 1953. Oggetto di gravissimi abusi in famiglia da bambina,era ritenuta gravemente malata di mente. Per questo ieri la sua esecuzione era stata sospesa, proprio per consentire una perizia psichiatrica: una sospensione che aveva suscitato ...

