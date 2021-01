Cherry: il trailer del film dei fratelli Russo con star Tom Holland arriverà domani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tom Holland è la star di Cherry e i fratelli Russo, registi del progetto, hanno svelato che domani debutterà online il trailer. Cherry è il nuovo film con protagonista Tom Holland e i fratelli Russo hanno rivelato che domani, 14 gennaio, verrà diffuso il trailer dell'atteso progetto. Il thriller dovrebbe essere distribuito nei cinema americani a febbraio e arrivare poi su Apple TV+ nel mese di marzo. Joe e Anthony Russo hanno ora scritto su Twitter: "Studente. Amante. Militare. Tossicodipendente. Ladro. Il trailer di Cherry arriva domani...". I due filmmaker hanno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tomè ladie i, registi del progetto, hanno svelato chedebutterà online ilè il nuovocon protagonista Tome ihanno rivelato che, 14 gennaio, verrà diffuso ildell'atteso progetto. Il thriller dovrebbe essere distribuito nei cinema americani a febbraio e arrivare poi su Apple TV+ nel mese di marzo. Joe e Anthonyhanno ora scritto su Twitter: "Studente. Amante. Militare. Tossicodipendente. Ladro. Ildiarriva...". I duemaker hanno ...

Il_Nerdastro : Domani, il Trailer di #Cherry con #TomHolland! #CherryMovie #RussoBrothers #AppleTV #Cinema - sunflowahaz : ho appena visto il post di Tom con tutte le foto inedite di Cherry e l’unica cosa che voglio fare è piangerci sopra… - serexluvely : okay io non sto capendo più niente, forse in lombardia si torna prima a scuola anche se siamo zona rossa, tra un po… - Nerdmovieprod : Cherry: ecco le nuove foto dal film con Tom Holland, domani il primo trailer - GianlucaOdinson : Cherry: Tom Holland pubblica nuove immagini del film, domani il trailer? -