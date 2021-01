Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 14 gennaio: un neonato abbandonato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 14 gennaio: Monica ha paura di essere malata. Nel frattempo Suor Angela ed Erasmo trovano un bambino abbandonato. Nelle ultime puntate di Che Dio ci aiuti abbiamo visto Suor Angela alle prese con un passato che non ricorda. La suora, interpretata da una magistrale Elena Sofia Ricci, è tornata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Che Dio ci6,14: Monica ha paura di essere malata. Nel frattempo Suor Angela ed Erasmo trovano un bambino. Nelle ultime puntate di Che Dio ciabbiamo visto Suor Angela alle prese con un passato che non ricorda. La suora, interpretata da una magistrale Elena Sofia Ricci, è tornata L'articolo proviene da YesLife.it.

Pontifex_it : Siamo portatori di una grande ricchezza, che dipende da quello che siamo: dalla vita ricevuta, dal bene che c’è in… - Pontifex_it : Colpisce che la maggior parte del tempo sulla Terra il Signore lo abbia passato vivendo la vita di tutti i giorni,… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - checca0074 : @alessandra345 No! C'è un articolo su Google in cui dice che Can e Diletta si sono visti via web prima di capodanno… - R3MVMBER : ma quando mai sono state discriminate persone perché etero, quando? voglio un cazzo di esempio che non troverai mai… -