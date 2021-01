Cessione Inter, la conferma di Marotta: “Suning sta valutando le opportunità” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Inter è in campo per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’intenzione della squadra di Antonio Conte è quella di togliersi soddisfazioni dopo la dolorosa eliminazione in Champions League. Continua a tenere banco il futuro del club nerazzurro, prima della partita sono arrivate conferme da parte di Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport, Suning starebbe valutando tutte le opportunità nell’Interesse del club. Cessione Inter, le parole di Marotta Photo by Emilio Andreoli/Getty ImagesMarotta è sembrato abbastanza chiaro sul club nerazzurro. “La proprietà Suning sta valutando le opportunità, nell’Interesse dell’Inter e nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’è in campo per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’intenzione della squadra di Antonio Conte è quella di togliersi soddisfazioni dopo la dolorosa eliminazione in Champions League. Continua a tenere banco il futuro del club nerazzurro, prima della partita sono arrivate conferme da parte di Beppeai microfoni di Rai Sport,starebbetutte lenell’esse del club., le parole diPhoto by Emilio Andreoli/Getty Imagesè sembrato abbastanza chiaro sul club nerazzurro. “La proprietàstale, nell’esse dell’e nel ...

