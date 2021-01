Cdm sul Recovery Plan, Italia Viva si astiene: la crisi ora è inevitabile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Italia Viva si astiene dal voto all’ultimo Cdm. Ora la crisi sembra davvero inevitabile, ma Renzi sa già come finirà. Conte Renzi (Facebook)Nel corso dell’ultimo consiglio dei ministri, quello utile per la discussione sul Recovery Plan, Italia Viva si è astenuta dal voto. Proprio sul nodo della discordia, quello che ha portato di fatto questa maggioranza all’inevitabile crisi. La posizione del partito guidato dal partito dell’ex premier Matteo Renzi, non è mai stata concorde con quella del resto dell’esecutivo, o per lo meno con buona parte di essa. Italia Viva inoltre, ha sempre denunciato la scarsa considerazione, in merito degli alleati di Governo. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)sidal voto all’ultimo Cdm. Ora lasembra davvero, ma Renzi sa già come finirà. Conte Renzi (Facebook)Nel corso dell’ultimo consiglio dei ministri, quello utile per la discussione sulsi è astenuta dal voto. Proprio sul nodo della discordia, quello che ha portato di fatto questa maggioranza all’. La posizione del partito guidato dal partito dell’ex premier Matteo Renzi, non è mai stata concorde con quella del resto dell’esecutivo, o per lo meno con buona parte di essa.inoltre, ha sempre denunciato la scarsa considerazione, in merito degli alleati di Governo. ...

robersperanza : Domani in cdm arriva il recovery fund. Per la sanità si passa da 9 a 18 miliardi. É un primo passo molto importante… - Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - petergomezblog : Crisi governo, diretta – In corso il Cdm sul Recovery. Renzi: “Passo avanti ma se non mettono il Mes ci asteniamo.… - shiwasekitai : RT @Virus1979C: Il premier Giuseppe Conte, quando Iv nel Cdm sul Recovery ha chiesto il Mes, ha invitato a considerare che “il Mes non è ri… - mariamacina : Crisi di governo, scontro nella notte sul Mes nell'ultimo cdm giallo-rosso. Gualtieri e Speranza contro Bellanova:… -