Catania | la Sigi ha dato garanzie che può andare avanti anche senza Tacopina Più rispetto per i tifosi…

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) In casasono giorni importanti per il futuro del club rossazzurro. La trattativa per la cessione della società etnea al gruppo capeggiato dall’avvocato Joeprosegue da mesi ma finora sono state dette troppe parole e pochi fatti. Tanta confusione in una vicenda gestita non certamente bene. Questa è purtroppo l’unica certezza, una magrissima consolazione. Tra riunioni, incontri, veri o meno, tra mancati appuntamenti per apporre le firme e dichiarazioni varie, se ne sono viste, veramente di tutti i colori. La storia del calcio dimostra che le trattative di cessione di club che si sono chiuse positivamente sono quelle che vengono annunciate a cose fatte. Dopo il botta e rispostadi ieri sera, resta difficile capire dove sta la verità. Anzi è impossibile perché questa vicenda ha troppi ...