Castelfranco | sopralluogo del presidente Di Maria sulle strade provinciali

TV7Benevento : SOPRALLUOGO SULLE STRADE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)... - ottopagine : Strade dissestate, sopralluogo di Di Maria a Castelfranco #CastelfrancoinMiscano -

Ultime Notizie dalla rete : Castelfranco sopralluogo

Ottopagine

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria è stato ricevuto stamani presso il Municipio di Castelfranco in Miscano dal Sindaco Andrea Giallonardo e da alcuni esponenti dell’Amministra ...CASTELFRANCO Cadono calcinacci dal cornicione, allarme in via Preti dopo la segnalazione arrivata da alcuni residenti alla polizia locale. La scoperta è avvenuta ieri mattina: sul marciapiede davanti ...