Cassa Covid gratuita fino a quando sarà necessario Il piano del governo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)integrazionefinché, fosse anche per tutto il 2021: è questo – in attesa di capire gli esiti della crisi parlamentare innescata da Italia Viva di Matteo Renzi – l’orientamento delriguardo al mondo delle imprese. Ne ha accennato il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in vista della scadenza a marzo del blocco dei licenziamenti e delle 12 settimane di CIG concesse dalla Legge di Bilancio 2021. “Ciò che conta è garantire alle imprese la prosecuzione dellaintegrazione, senza costi aggiuntivi” – ha detto. Prorogare la cig per le aziende, con o senza comprovate perdite di fatturato, e nel contempo applicare deroghe in materia di contratti (rinnovi a termine senza causale, blocco licenziamenti) sembra ...