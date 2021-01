Caso Yara | la Cassazione accoglie il ricorso della difesa Bossetti può sperare ancora

MediasetTgcom24 : Caso Yara, Cassazione accoglie ricorso bossetti su accesso a reperti #yaragambirasio - Adnkronos : ++Caso #Yara, #Cassazione accoglie richieste #Bossetti su accesso ai reperti++ - Yogaolic : RT @fanpage: Caso Yara, la Cassazione autorizza l'accesso ai reperti, una decisione che potrebbe rimettere tutto in gioco - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Caso Yara, Cassazione accoglie ricorso bossetti su accesso a reperti #yaragambirasio - manulamanuz57 : RT @Adnkronos: ++Caso #Yara, #Cassazione accoglie richieste #Bossetti su accesso ai reperti++ -

Colpo di scena nel caso Yara. La Cassazione ha accolto le richieste della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio. Come riferisce Adnkronos i ...La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Massimo Bossetti, condannato nel 2018 all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, la ragazza scomparsa da Brembate di ...