Caso Yara Gambirasio | Massimo Bossetti | la svolta nelle indagini

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Possiamo scardinare la prova regina che ha condannato: il DNA". È fiducioso Claudio Salvagni, legale del muratore di Mapello, dopo la decisione della Corte di Cassazione di concedere alla difesa del condannato l'esame dei 54 reperti del, tra cui il fantomatico DNA di Ignoto1, pietra miliare dell'inchiesta che ha portato all'arresto diper l'omicidio della piccola. Non è un sì definitivo perché la parola, ora, spetta ora ai giudici di Bergamo. Se anche loro dovessero dire sì si tratterebbe di unastorica. Mai, prima i oggi, alla difesa era stato permesso di svolgere un esame di parte del DNA. (Continua..) "La vera notizia – commenta a Fanpage.it – è che il campione biologico che ci avevano detto essere ...

La Cassazione accoglie le richieste della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio. I giudici hanno annullato con rinvio le ordinanze con cui la Corte ...ROMA - La Cassazione ha deciso l'annullamento con rinvio delle ordinanze della Corte d'Assise di Bergamo, che aveva respinto le istanze della difesa di Bossetti relative all'esame di reperti,in partic ...