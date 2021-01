Casini | nell’era di Google nessuno Stato può farcela da solo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Probabilmente quando Lorenzoha scritto il suo “Lodi. Frontiere e sfide globali” (Mondadori Università, 2020)poteva immaginare il punto a cui siamo arrivati oggi. Piattaforme di condivisione di contenuti come Facebook e Twitter che da strumenti e piazze virtuali per le campagne elettorali diventavano “censori” del Presidente degli Stati Uniti che ha concluso la sua esperienza alla Casa Bianca nel modo peggiore possibile. Sono giorni che rifletto su questi temi e il libro diè utile per comprendere le forme in cui le tecnologie stanno influenzando le istituzioni pubbliche e il loro funzionamento, con particolare riguardo a quel modello dicontemporaneo e democratico che si è affermato nel XX secolo. Lorenzo ...