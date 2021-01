Cartelle esattoriali, dal 18 gennaio ripartiranno le notifiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dal prossimo 18 gennaio torneranno ad essere notificate le Cartelle esattoriali, a comunicarlo sono i sindacati: si riflette sulla miglior organizzazione nel rispetto delle norme anti-Covid A seguito della mancata proroga della moratoria durata dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, le Cartelle esattoriali torneranno ad essere notificate da lunedì 18 gennaio. Allo stesso tempo si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dal prossimo 18torneranno ad essere notificate le, a comunicarlo sono i sindacati: si riflette sulla miglior organizzazione nel rispetto delle norme anti-Covid A seguito della mancata proroga della moratoria durata dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, letorneranno ad essere notificate da lunedì 18. Allo stesso tempo si L'articolo proviene da Inews.it.

frafacchinetti : Di quello che è successo al Campidoglio mi frega poco. A me interessa che nel 2020, in Italia, 390 mila imprese son… - matteosalvinimi : Non c’è più tempo: il governo smetta di litigare sulle poltrone (un teatrino irrispettoso) e blocchi l’invio di 50… - Noiconsalvini : Agli italiani bollette e cartelle esattoriali, ai clandestini navi da crociera. - pemar2 : @StefanoPanebia1 @GiorgiaMeloni Salvini si riferisce agli acconti fiscali che per il 2021 non saranno dovuti per ch… - fabiocastelli_ : RT @GuidoCrosetto: Non in ordine di importanza: Ilva ASPI Alitalia Telecom Iveco MPS Libia Turchia Crisi PIL Cartelle esattoriali Blocco l… -