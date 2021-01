Cartabianca, Mauro Corona: “Non si esclude un ritorno”. E pubblica la stessa foto con Bianca Berlinguer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua ormai da mesi, precisamente da fine settembre, la telenovela Berlinguer-Corona-Di Mare. Un caso esploso a “CartaBianca“, talk show del martedì sera della terza rete, dopo le parole pronunciate dall’alpinista che si era rivolto alla padrona di casa dandole della “gallina” perché, secondo lui, colpevole di averlo ripreso dopo una pubblicità fatta ad un albergo. L’ennesimo scontro tra Corona e la Berlinguer, le scuse immediate e ripetute in diversi contesti, scuse che la giornalista ha accettato sia in pubblico che in privato. Un caso finito in Commissione di Vigilanza Rai, non sono mancati i tapiri di Striscia la notizia e le accuse al direttore di Rai3 di ostacolarne il ritorno in onda. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua ormai da mesi, precisamente da fine settembre, la telenovela-Di Mare. Un caso esploso a ““, talk show del martedì sera della terza rete, dopo le parole pronunciate dall’alpinista che si era rivolto alla padrona di casa dandole della “gallina” perché, secondo lui, colpevole di averlo ripreso dopo una pubblicità fatta ad un albergo. L’ennesimo scontro trae la, le scuse immediate e ripetute in diversi contesti, scuse che la giornalista ha accettato sia in pubblico che in privato. Un caso finito in Commissione di Vigilanza Rai, non sono mancati i tapiri di Striscia la notizia e le accuse al direttore di Rai3 di ostacolarne ilin onda. Visualizza questo post su Instagram Un ...

mauro_arena : RT @Cartabiancarai3: #Renzi: 'Quali sono le priorità? Se la scuola è una priorità allora diamo il vaccino agli insegnanti. Ma non si posson… - mauro_arena : RT @Cartabiancarai3: #Galli: 'La scuola, per il movimento che induce, è uno dei serbatoi importanti di questa infezione, che cammina sulle… - mauro_arena : RT @Cartabiancarai3: #Galli: 'Ci vorrebbero due o tre settimane di lockdown totale in cui viene vaccinato il maggior numero di italiani pos… - mauro_arena : RT @Cartabiancarai3: #Renzi: 'Oggi non va di moda la politica bensì il populismo trumpiano, che Conte e Salvini vedevano come modello. Tant… - mauro_arena : RT @Cartabiancarai3: #MatteoRenzi: 'In Consiglio dei ministri chiediamo di inserire almeno una parte di Mes nel Recovery Plan. Se ci dirann… -