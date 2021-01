Cartabianca, Bianca Berlinguer si infuria per i rumori in studio mentre parla Renzi. E Galli per il ritardo: “Sono molto scocciato” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A “CartaBianca” ieri sera di certo non ci si è annoiati. Bianca Berlinguer si è arrabbiata in diretta al termine dell’intervista a Matteo Renzi sull’eventuale crisi di Governo. La giornalista ha rimproverato infatti i presenti nello studio per il rumore: “Si sente un frastuono terribile da dietro lo studio, se per favore li fate star zitti magari, visto che siamo in onda. Se vogliono chiacchierare vanno da un’altra parte, ci fanno un piacere. Mi spiace doverlo dire cosi brutalmente, ma è indispensabile doverlo dire”. Matteo Renzi prima di congedarsi ha lanciato una battuta “Sono i responsabili di Conte”, alludendo ad un manipolo di parlamentari pronti a sostenerlo in parlamento qualora Italia Viva si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A “” ieri sera di certo non ci si è annoiati.si è arrabbiata in diretta al termine dell’intervista a Matteosull’eventuale crisi di Governo. La giornalista ha rimproverato infatti i presenti nelloper il rumore: “Si sente un frastuono terribile da dietro lo, se per favore li fate star zitti magari, visto che siamo in onda. Se vogliono chiacchierare vanno da un’altra parte, ci fanno un piacere. Mi spiace doverlo dire cosi brutalmente, ma è indispensabile doverlo dire”. Matteoprima di congedarsi ha lanciato una battuta “i responsabili di Conte”, alludendo ad un manipolo dimentari pronti a sostenerlo inmento qualora Italia Viva si ...

