Carta d'identità under 14, l'annuncio di Lamorgese in Aula: "Verso il ritorno alla dicitura 'genitore 1 e 2' al posto di 'padre' e 'madre'" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Viminale è pronto a reintrodurre la dicitura "genitore 1" e "genitore 2" sulle carte di identità degli under 14. Il motivo è duplice, come ha spiegato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, annunciando la decisione al question time alla Camera dei deputati: da una parte la necessità di accogliere le richieste di modifica del Garante della privacy, dopo le criticità emerse in termini di protezione dei dati personali e tutela dei minori, dall'altra la necessità di adeguare le disposizioni al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo. A chiederle conto della scelta il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. La decisione supera, come già accaduto in precedenza con la modifica ai decreti sicurezza, un'altra norma voluta dall'ex titolare del Viminale, Matteo Salvini.

matteosalvinimi : Con tutti i problemi che ci sono in Italia, al governo si preoccupano di cancellare "padre" e "madre" dalla carta d'identità dei minori

