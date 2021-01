Carta d’identità per minorenni torna “genitore 1-2” al posto di “padre” e “madre” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Carte identità, su documento per minorenni torna “genitore 1-2” al posto di “padre” e “madre” LEGGI ANCHE: Covid, 28enne cinese lascia Venezia e torna in patria: «Qui la pandemia è… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Carte identità, su documento per1-2” aldi “” e “” LEGGI ANCHE: Covid, 28enne cinese lascia Venezia ein patria: «Qui la pandemia è… L'articolo proviene da MeteoWeek.

matteosalvinimi : Con tutti i problemi che ci sono in Italia, al governo si preoccupano di cancellare “padre” e “madre” dalla carta d… - MediasetTgcom24 : Lamorgese: torna la dicitura 'genitore 1-2' sulla carta d'identità dei minori #lucianalamorgese… - repubblica : Via 'madre' e 'padre'. Sulla carta d'identità degli under 14 torna 'genitore 1' e 'genitore 2' - hele_fr : RT @matteosalvinimi: Con tutti i problemi che ci sono in Italia, al governo si preoccupano di cancellare “padre” e “madre” dalla carta d'id… - homoeopathicus : RT @radio_zek: Torna la parola “genitore” sulla carta d'identità dei minorenni. Lo conferma la Ministra Lamorgese. Via la dicitura 'padre'… -

Ultime Notizie dalla rete : Carta d’identità Indagine Kaspersky: da 50 centesimi per la carta d'identità a 418 euro per i conti PayPal. Nel dark web i dati personali hanno un costo Fortune Italia