Caos ITF, cancellato il torneo in corso a Monastir: tennisti costretti ad un lungo stop (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il coronavirus continua a stravolgere il calendario del tennis internazionale, ai massimi livelli come nel circuito ITF. A marzo, appena iniziato il lockdown in Italia, Fabrizio Ornago ci aveva raccontato le situazioni di disagio che i giocatori erano costretti ad affrontare in giro per il mondo, tra discutibili misure di sicurezza e tornei cancellati prima della naturale conclusione programmata. Ora le news arrivano dalla Tunisia, consolidata location di tornei maschili e femminili dal montepremi di $15.000 e $25.000 spesso frequentati dagli atleti azzurri. Domenica 10 gennaio, infatti, sono iniziate le qualificazioni di uno dei tanti ITF combined ospitati dall'Hotel Skanes Family di Monastir. I match sono stati disputati regolarmente, i tabelloni cadetti sono stati archiviati e sono partiti gli incontri dei tabelloni principali, con punti ATP e WTA ...

