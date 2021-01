Cammeo televisivo e celebrità | i 10 più iconici

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tra lee ilc’è sempre stata una stretta connessione. Non solo attori, ma anche star della musica, o superstar. Vediamone dieci, i migliori. Da David Bowie a Brad Pitt, quale è stato il miglior? Cominciamo col dire che persi intende una piccola parte, spesso di pochi minuti, di una guest star in un film o in una serie tv. Alfred Hitchcock era solito comparire in tal modo nei suoi film, anche solo come ombra. Così anche, in tempi più recenti, Stephen King, e il compianto Stan Lee. In unpotremo trovare attori, come Brad Pitt. O stelle della musica, come David Bowie. E cominciamo proprio da lui, il Duca Bianco. David Bowie in Extras (2006) Si tratta di una serie televisiva britannica, che racconta le vicende di due comparse nel cinema. David Bowie è ...