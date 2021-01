Camera: Martina annuncia in aula dimissioni, 'siate sempre all'altezza di questo luogo' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Ho deciso di accogliere una proposta della Fao per un nuovo impegno in quella grande organizzazione multilaterale. Da qui a lunedì rassegnerò le dimissioni da parlamentare, per me una scelta importante, spero utile per il mio Paese". Lo ha detto in aula alla Camera Maurizio Martina, dopo la nomina ai vertici della Fao. "Mi appresto a fare questo passo con particolare emozione, con la forza di quei valori e dei riferimenti che hanno fatto il bello di una esperienza e di una militanza politica che non si conclude oggi ma cambia strada", ha spiegato l'ex ministro e ex segretario del Pd. "Sono grato a quest'aula per quello che mi ha dato e vorrei anche provare a dire di essere sempre all'altezza della solennità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Ho deciso di accogliere una proposta della Fao per un nuovo impegno in quella grande organizzazione multilaterale. Da qui a lunedì rassegnerò leda parlamentare, per me una scelta importante, spero utile per il mio Paese". Lo ha detto inallaMaurizio, dopo la nomina ai vertici della Fao. "Mi appresto a farepasso con particolare emozione, con la forza di quei valori e dei riferimenti che hanno fatto il bello di una esperienza e di una militanza politica che non si conclude oggi ma cambia strada", ha spiegato l'ex ministro e ex segretario del Pd. "Sono grato a quest'per quello che mi ha dato e vorrei anche provare a dire di essereall'della solennità di ...

