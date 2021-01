Calciomercato Roma Tiago Pinto | Faremo di tutto per il rinnovo di Pellegrini

Glongari : #Roma nuovi contatti con l’entourage del centrocampista #Otavio del #Porto. Il giocatore è in scadenza di contratto… - AhernandezS89 : RT @forzaroma: #Montiel-#ASRoma più vicini: #RiverPlate eliminato dalla #CopaLibertadores - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #LazioRoma, chi recupera: novità Pedro, Correa, Luis Alberto e già decisi i portieri ? - SOSFanta : ?? #LazioRoma, chi recupera: novità Pedro, Correa, Luis Alberto e già decisi i portieri ? - BombeDiVlad : ???? #Roma, #TiagoPinto parla in conferenza “#Pellegrini incarna il nostro progetto”?????? #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

E’ il giorno di Tiago Pinto: il nuovo General Manager della Roma, arrivato ufficialmente con l’inizio del 2021, ha dovuto trascorrere i primi giorni nella capitale in isolamento per la positività al C ...(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Buona notizia in casa Roma: Fonseca ha recuperato Pedro per il derby di venerdì sera. Lo spagnolo è tornato in gruppo oggi dopo aver smaltito la lesione muscolare che lo aveva ...