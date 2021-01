Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per la difesa: scambio di cartellini (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Milan sta cercando il profilo giusto da inserire in rosa. Simakan è fuori per infortunio e perciò Maldini dovrà virare su un altro giocatore. Mohamed Simakan era l’obiettivo primario del Milan, prima che il difensore centrale riportasse un infortunio che lo costringerà a restare lontano dal rettangolo verde per 2 mesi. Brutta notizia dalle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilsta cercando il profilo giusto da inserire in rosa. Simakan è fuori per infortunio e perciò Maldini dovrà virare su un altro giocatore. Mohamed Simakan era l’primario del, prima che il difensore centrale riportasse un infortunio che lo costringerà a restare lontano dal rettangolo verde per 2 mesi. Brutta notizia dalle L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan: si chiude per Meité, Tomori più vicino di Simakan Sport Fanpage Panini compie 60 anni e lancia ‘Calciatori 2021’

È uscita in edicola ‘Calciatori 2021’, la nuovissima raccolta ufficiale di figurine Panini sul calcio italiano ... allora centrocampista del Milan. È poi la volta della sezione sulle squadre della ...

Calciomercato Milan – Meïté, il Torino ammette: “Parliamo” | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Milan e Torino sono in trattativa per il trasferimento di Soualiho Meïté alla corte di Stefano Pioli: il punto ...

