Calciomercato Milan – Contatti per Tomori del Chelsea | News (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Fikayo Tomori, classe 1997, difensore centrale canadese naturalizzato inglese, vorrebbe vestire la maglia rossonera Calciomercato Milan – Contatti per Tomori del Chelsea News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Fikayo, classe 1997, difensore centrale canadese naturalizzato inglese, vorrebbe vestire la maglia rossoneraperdelPianeta

DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, contatto anche con gli agenti di #Pavoletti. Atteso in Italia #Stipic per parlare di… - DiMarzio : Da #Svanberg a #Simakan, il punto sul #calciomercato del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Duarte dal #Milan al #Basaksehir: attesa l'ufficialità - sportli26181512 : CorSera - Milan, si valutano le alternative a Simakan: Kabak e Tomori: Nonostante l'infortunio di Mohamed Simakan,… - sportli26181512 : Milan, Musacchio non sfigura al rientro: ci prova il Parma, l'idea del giocatore: Mateo Musacchio è tornato in camp… -